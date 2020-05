Velpse pastoors Jansen en Sips herbegraven aan Bergweg

VELP – Pastoors Jansen en Sips van de Onze Lieve Vrouwe Visitatiekerk in Velp hebben een nieuwe rustplaats gekregen. Beiden zijn op maandag 18 mei overgebracht naar de begraafplaats aan de Bergweg in Velp. Hier liggen zij naast pastoor Schaars, die hier in november werd herbegraven.

Jarenlang lagen twee voormalige pastoors van de Onze Lieve Vrouwe Visitatiekerk in Velp begraven op begraafplaats Heiderust in Rheden. Pastoor Jansen was pastoor van 1956 tot 1974 en pastoor Sips van 1974 tot 1979. Ze lagen daar op het hogere deel van het RK-gedeelte. Niet een plek waar je zo gauw komt. Misschien ook niet de plek die zij indertijd in gedachten hadden, maar dat was nu eenmaal de plaats die door het toenmalige kerkbestuur gereserveerd was voor haar overleden kerkdienaars.

Van de graven van beide pastoors verliep de termijn van de grafrechten of was al verlopen en er dreigde geruimd te gaan worden. Daarmee zou er een hiaat ontstaan in de graflegging van de overleden pastoors. De begraafplaats in Velp had al een precedent met de herbegrafenis van pastoor Schaars in november 2016 en het idee om ze in Velp te herbegraven sluimerde al sinds die tijd. Dankzij de medewerking van de rechthebbenden van de graven kon ook dat plan verwezenlijkt worden.

Op maandag 18 mei werden de stoffelijke resten van beide pastoors overgebracht naar de Bergweg en daar herbegraven naast pastoor Schaars. Dit gebeurde in verband met het coronavirus zonder groot ceremonieel. Ook de oorspronkelijke grafstenen zijn overgebracht, maar de graven moeten nog verder afgewerkt worden. Daarmee is op de begraafplaats aan de Bergweg een stuk kerkgeschiedenis duidelijk zichtbaar geworden. In totaal zes prominente Velpse pastoors liggen nu herderlijk naast elkaar op deze bekende begraafplaats: pastoors Sips, Schaars, Jansen, Plaster, Weenink en Koene. Gezamenlijk overbruggen zij een tijdsspanne van in totaal 160 jaar. Daarmee is een substantieel deel van de Velpse kerkhistorie gewaarborgd, want zij zullen hier rusten ‘tot het einde der tijden’, want dat is en blijft het devies van deze begraafplaats.