Veel schade bij ongeval

HALL – Donderdag 7 mei rond 21.00 uur uur vond op de kruising van de Boerenstraat en de Apeldoornseweg te Hall een aanrijding tussen twee personenauto’s plaats. De bestuurder van een Audi A3 wilde vanaf de Boerenstraat de Apeldoornseweg oversteken naar de Langedijk. Daarbij zag hij de over de Apeldoornseweg rijdende Nissan NV200 over het hoofd. Een aanrijding was het gevolg. Beide voertuigen hadden dusdanig veel schade dat ze beiden moesten worden afgesleept.