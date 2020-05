Veel belangstelling voor subsidie Winst uit je Woning

ROZENDAAL – Begin februari is in de gemeente Rozendaal onder de titel Winst uit je Woning een gezamenlijke advies- en inkoopactie gestart voor isolatiemaatregelen, isolerend glas en zonnepanelen. Met deze actie helpt de gemeente woningeigenaren om maatregelen te treffen die de energierekening verlagen en het huis comfortabeler maken.

Door de vraag binnen de gehele gemeente te bundelen kopen alle woningeigenaren tegen gunstige voorwaarden en een aantrekkelijke prijs in. Afgelopen maanden hebben al ruim 100 inwoners zich ingeschreven. De eerste 30 offertes zijn de deur uit. Er is vooral veel belangstelling voor zonnepanelen, mede omdat de prijzen van een installatie de afgelopen jaren sterk zijn gedaald. Bovendien krijgen woningeigenaren de btw op de aanschaf terug van de Belastingdienst.

Woningeigenaren in Rozendaal kunnen bij de gemeente subsidie aanvragen voor energiebesparende maatregelen in de woning. De regeling is bedoeld voor eigenaren van een koopwoning in de gemeente. De subsidie is beschikbaar voor onder meer zonnepanelen, isolatie en glas. Voorwaarde is dat de investering minstens 1000 euro is. De subsidie bedraagt 33 procent van de totale investering, tot maximaal 1000 euro. De regeling loopt in eerste instantie tot eind dit jaar, dit najaar wordt bekeken of de looptijd wordt verlengd.

Woningeigenaren kunnen zich bovendien laten adviseren over isolatiemaatregelen. Inmiddels zijn al 32 eigenaren voorzien van een onafhankelijk advies aan huis. Tijdens deze adviezen wordt in de spouwmuur en de kruipruimte onderzocht welke isolatiemaatregelen mogelijk zijn. Na deze opnames ontvangen de eigenaren de offertes vrijblijvend op maat vanuit de inkoopactie.

Belangstellenden kunnen zich nog tot 31 mei vrijblijvend inschrijven via www.winstuitjewoning.nl. Hier is ook meer informatie te vinden.