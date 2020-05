DOESBURG – Maandagavond 25 mei om 21.30 uur werd de brandweer in Doesburg opgeroepen om ambulancepersoneel te assisteren. Een jongen bleek te zijn gevallen onder de Alexander Ver Huellbrug over de IJssel. In verband met het ruwe terrein was het voor de ambulancemedewerkers moeilijk de jongen te verplaatsen. Daarom werd een brandweerboot ingezet, zodat het slechtoffer veilig naar de ambulance kon worden vervoerd.

Foto: Hanny ten Dolle