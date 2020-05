Uitgangspunten voor bouw ziekenhuisterrein naar raad

VELP – De gemeenteraad van Rheden bespreekt dinsdag 23 juni de uitgangspunten voor woningbouw op het ziekenhuisterrein in Velp, zoals deze worden voorgesteld door het college van burgemeester en wethouders. Als de raad vervolgens in de vergadering op 2 juli akkoord gaat, worden de uitgangspunten verder uitgewerkt in een Masterplan.

De herontwikkeling van het terrein moet een woonomgeving opleveren die er nog niet is in Velp, meldt de gemeente. Een gebied met een stedelijke uitstraling en hoogwaardige architectuur, maar ook met voldoende ruimte voor water en groen. Natuurlijk moeten de woningen voldoen aan de eisen van deze tijd en inspelen op een veranderend klimaat.

Als de gemeenteraad akkoord is met de Kadernota met uitgangspunten, gaat de gemeente een Masterplan maken. Hierin staat duidelijk waar de nieuwe bebouwing kan komen en hoe groen en wegen door het gebied lopen. Vervolgens komt er een Ontwikkelstramien waarin de afspraken tussen gemeente en de ontwikkelende partijen staan. Daarna moet er nog een bestemmingsplan gemaakt worden met de formele inspraakprocedures. De verwachting is dat in 2022 de eerste schop de grond ingaat.

De uitgangspunten zijn opgenomen in de Kadernota voor het terrein Velp Tussen Broek en Water. Mensen die in de vergadering van 23 juni willen inspreken, kunnen contact opnemen met de griffie via tel. 026 – 4976266. Als er straks een Masterplan ligt, kan ook hierop weer worden gereageerd.

Wie op de hoogte wil blijven van de ontwikkelingen, kan zich aanmelden voor de nieuwsbrief Velp tussen Broek en Water door een mail te sturen naar vtbw@rheden.nl

www.rheden.nl/vtbw