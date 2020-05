Turnen in de buitenlucht

DOESBURG – Op dinsdag 5 mei hebben turnsters van gymnastiekvereniging Unitas in Doesburg de bewoners van Grotenhuys en het Biesemhuis verrast met een demonstratie. Zowel voor de bewoners als voor de meisjes was het een fantastische middag. De bewoners hebben genoten op deze speciale dag, het optreden was een leuke onderbreking in deze ongewone tijd. De meisjes waren blij dat ze eindelijk hun turntechnieken weer konden uitvoeren. Als de maatregelen weer wat soepeler zijn zullen de meisjes ook een demonstratie gaan geven bij de Hessengracht en St. Elisabeth.