Ter Horst bij online Dag van het Kasteel

LOENEN – De Nederlandse Kastelenstichting (NKS) houdt sinds 2008 ieder jaar op Tweede Pinksterdag de Dag van het Kasteel. Dit samen met ruim honderd kastelen en buitenplaatsen door het hele land. Op deze dag gaat alle aandacht uit naar deze bijzondere plekken en hun verhalen. Dit jaar is het thema Bezet en Bevrijd: kastelen en buitenplaatsen in 1940 – 1945.

Omdat het bezoeken van locaties op de Tweede Pinksterdag vanwege de maatregelen rondom coronavirus niet mogelijk is, zal er dit jaar alleen digitaal van alles te beleven zijn door middel van filmpjes, vlogs en podcastberichten.

Ook Kasteel Ter Horst in Loenen, waarvan de restauratie pas gereed is gekomen, doet mee. Helaas dus geen bezoeken. Wie meer wil zien over het kasteel en de andere locaties die meedoen aan de Dag van het Kasteel kan terecht op www.dagvanhetkasteel.nl.