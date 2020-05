Tent van Eerbeekse slager gestolen

EERBEEK – In de nacht van maandag 4 op dinsdag 5 mei is bij slagerij Van der Horst aan de Kloosterstraat in Eerbeek een partytent gestolen. De slager had de tent opgezet zodat zijn klanten droog op hun beurt konden wachten, omdat er maar een beperkt aantal mensen tegelijkertijd in de winkel mag zijn. Deze nacht werd, tussen 2.13 en 2.23 uur, een grijze bus gezien. De politie vraagt op getuigen zich te melden.