Telefonische hulp bij mantelzorg

GEM. DOESBURG / ZEVENAAR – Mantelzorgers die thuis voor een partner, kind, ouder of broer of zus zorgen, hebben het in deze tijd niet makkelijk. De vrijwillige mantelzorgconsulenten van VIT Hulp bij Mantelzorg kunnen telefonisch steun bieden.

Deze telefoontjes worden zweer gewaardeerd, merken de mantelzorgconsulenten van VIT. Zo vertelt Helene dat ze veel lange gesprekken voert. “Ik merk dat mensen het op prijs stellen dat je belt. En het valt me op dat er naast de verdrietige zaken ook mooie dingen gebeuren.” Zo blijkt dat mantelzorgers ineens meer gezien worden door buren en vrienden. “Ik heb nog nooit zoveel hulp aangeboden gekregen als nu,” vertelt een mantelzorger. “Iedereen heeft meer tijd, werkt veel thuis en ziet daardoor hoe het is om met mijn dementerende partner hele dagen binnen te zitten. Normaal gaat hij twee dagen in de week naar de dagopvang, maar dat kan nu niet. Daarom ben ik blij met alle hulp die buren en vrienden nu aanbieden!”

Mensen die ook willen praten over dingen waar ze tegenaan lopen nu zij voortdurende zorg hebben voor hun naaste, kunnen bellen met VIT Mantelzorg, tel. 0544 – 8200)0, elke werkdag tussen 9.00 en 15.00 uur en op dinsdag- en donderdagavond tussen 19.00 en 21.00 uur.