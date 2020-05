Taal voor thuis met Ons Raadhuis

VELP – In Ons Raadhuis verzorgt docent Dia Berends onder normale omstandigheden een tweewekelijkse bijeenkomst Tijd voor Taal. Omdat het door de coronacrisis nog wel even duurt voor deze bijeenkomst weer in Ons Raadhuis zal plaatsvinden, heeft zij een e-mailvariant gemaakt onder de naam Taal voor Thuis. Het is bedoeld voor alle liefhebbers van het geschreven en gesproken woord. Deelnemers krijgen via de mail een schrijfopdracht. Twee weken geleden was de opdracht: schrijf een haiku. Iedere twee weken komt er een nieuwe opdracht. Deze week is de inspiratiebron de eigen naam.

De opdracht wordt in de even weken op woensdag per e-mail verstuurd. De deelnemers sturen de uitwerking uiterlijk op zondag terug. De resultaten van alle deelnemers worden, eventueel voorzien van een toelichting, meegezonden met de volgende opdracht.

info@onsraadhuis.com