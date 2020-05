’t Arthuus weer open met nieuwe expositie

LOENEN – Galerie en beeldentuin ‘t Arthuus in Loenen kan vanaf 30 mei weer bezoekers ontvangen. Er is een looproute gemaakt, die door de galerie en tuin loopt.

Zaterdag 30 mei wordt een expositie geopend die loopt tot en met 28 juni. Hierin zijn surrealistische foto’s van stukken glas te zien, gemaakt door Aad van den Bosch. Deze bijzondere foto’s hebben een prachtige diepte en gelaagdheid en zijn uitgevoerd op dibond of aluminium. Magda Snijders toont keramiek. Haar werk heeft als thema Kwetsbaar, wat zij prachtig en subtiel kan verbeelden.

Baumann en Baumann zijn moeder en zoon. Hun passie ligt in glas en waar zoon de strakke vormen verkiest, heeft zijn moeder een voorkeur voor meer organische vormen. Dat verschil vindt elkaar in bijzondere objecten. Mieke Diekmann laat een nieuwe serie bronzen beelden zien en ook een aantal nieuwe schilderijen. Bij de zilveren en bronzen sieraden van Harrie Lenferink liggen u de prachtige titaniumsieraden van Hetty Zuidgeest.

Naast werken van deze kunstenaars heeft de galerie werk in stock van onder andere Eef Wezenberg (optisch geslepen kristal), Johan de Vries (geblazen glas), Lei Hannen (keramiek), Rothlighting (lampen), Judith Junger (schaaltjes van emaille op koper), Hanneke Pereboom (glas).

‘t Arthuus is te vinden aan de Eerbeekseweg 13 a in Loenen. De galerie is geopend op zaterdag en zondag en Tweede Pinksterdag van 12.00 tot 17.00 uur.

www.arthuus.nl

Tel. 06-51447588