Stolpersteine in Doesburg glimmen weer

DOESBURG – Sinds een aantal jaren worden op initiatief van Stad en Ambt Doesborgh / Streekmuseum De Roode Tooren jaarlijks de Doesburgse Stolpersteine schoongemaakt en gepoetst. Sinds 2014 gebeurt dit in nauwe samenwerking met leden van de Isala Scoutinggroep uit Doesburg. Helaas moesten de jeugdige leden van deze groep dit jaar vanwege de coronasituatie verstek laten gaan. Daarom zijn enkele leden van Stad en Ambt Doesborgh dit jaar zelf door de knieeën gegaan om de stenen weer mooi glanzend te poetsen, zodat ze ook het komend jaar weer goed zichtbaar zijn.

Het bestuur van Stad en Ambt Doesborgh hoopt uiteraard dat de kinderen er volgend jaar weer bij kunnen zijn, zodat deze actie een mooie traditie blijft in het kader van de herdenking van de Joodse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in Doesburg.