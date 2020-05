Stichting Historie Loenen schudt ‘houten hand’

LOENEN – Toen de dorpen Loenen en Eerbeek nog aan elkaar ‘verweven’ lagen door middel van buurtschap ‘t Zilven, werden zij verbonden door de Weverstraat en Weverweg. Een deel van deze weg is nu verdwenen en dat zit de Stichting Historie Loenen nog wel een beetje dwars.

Na de oprichting van de stichting werd het verdwijnen van de Weverstraat een punt. “Een Loenenaar zal geen echte Loenenaar zijn als je voor hem of haar zo maar iets wijzigt of laat verdwijnen zonder uitleg”, stelt de stichting met een knipoog. Ze dook in de historie van de weg, waarvan ook de bordjes zijn verdwenen.

In een koopcontract uit 1954, van een oude Zilvense familie, bestaat de weg nog wel. De destijds aanwonende familie, die een toenmalige boerderij bewoonde die eigendom was van kasteel Ter Horst, heeft er bovendien jarenlang naast en aan gewoond.

Hoe het ook zij, de stichting heeft in de stijl van weleer enkele originele ‘handwijzers’ geplaatst. Dit is alweer een tijdje geleden en de handwijzers zijn inmiddels alweer gerestaureerd. “Nu we het niet op fysieke manier mogen doen, willen we u zo figuurlijk de hand geven en bedanken voor uw interesse en steun”, zegt de stichting.

Ondertussen heeft de Stichting Historie Loenen de expositie 75 jaar bevrijding Loenen doorgeschoven naar volgend jaar. Alle verzamelde verhalen en opgespaarde oorlogs-memorabilia zijn zorgvuldig in kasten en kisten opgeborgen. De stichting hoopt deze volgend jaar weer uit te kunnen pakken en rond 16 april tentoon te kunnen stellen voor een expositie 75+1 jaar bevrijding Loenen.