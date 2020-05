Sterrenbos heropend met een feestje

DIEREN – De kinderen en leerkrachten van ‘t Sterrenbos in Dieren waren maandagochtend 11 mei zó blij dat ze weer naar school mochten, dat hier een klein feestje van werd gemaakt. Er stond een grote opblaasbare stormbaan op het schoolplein en Farley en Sandro mochten samen met wethouder Ronald Haverkamp van de gemeente Rheden een lintje doorknippen. Daarmee was de school officieel weer heropend. Omdat ‘t Sterrenbos speciaal onderwijs aanbiedt, mogen de kinderen vanaf nu weer gewoon vijf dagen per week naar school. “Hoewel de kinderen en ouders thuis ontzettend hun best hebben gedaan, is het goed dat er nu weer meer structuur komt”, zegt directeur John van Assouw. “Een stapje op weg naar normaal.”

Foto: Linda Peppelman