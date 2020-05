Sporter Mark Groeneweg kan na twee maanden weer los op de Veluwezoom

DIEREN – Stilzitten kan hij maar moeilijk en dus is sporter Mark Groeneweg uit Dieren blij dat hij zijn sportieve activiteiten weer heeft kunnen oppakken. De afgelopen weken nam hij al meerdere keren groepjes hardlopers mee voor een tocht over de Veluwezoom.

Groeneweg, onder de naam Veluwesport zelfstandig ondernemer in de sportieve sector, heeft dik twee maanden thuisgezeten. Natuurlijk kon hij zelf op pad en de natuur in, maar hij had geen klussen bij zijn opdrachtgevers omdat sporten in groepsverband niet was toegestaan. Opdrachtgever Gazelle sloot voor korte tijd de fabriek, kantoorpersoneel moest zoveel mogelijk thuiswerken. Peter Oversteegen van Veluwe Actief in Rheden moest op verzoek van de gemeente en Natuurmonumenten de deuren sluiten. En dat betekende dat een groot deel van de opdrachten van Groeneweg kwam te vervallen.

De sportieve Dierenaar bleef wel bezig. Hij hielp vrienden in de tuin en op de boerderij. “Dat was leuk om te doen. Ik was bezig en zat daardoor niet continu te piekeren over hoe het nu verder moet”, zegt Mark. “Het is een onzekere tijd, maar ik ben positief ingesteld en ga bij tegenslag zo creatief mogelijk op zoek naar een passende oplossing.”

Zodra Groeneweg hoorde dat er weer in groepen buiten gesport mocht worden, heeft hij dan ook meteen een verzoek ingediend bij de gemeente. Met hulp van Sportbedrijf Rheden had Mark snel een coronaprotocol voor zijn activiteiten en kon hij op pad. Zijn eerste activiteit: een trailrun met een klein groepje lopers over zijn zo geliefde Veluwezoom. Ook op Hemelvaartsdag trok hij er met een groep lopers op uit. “Een groot succes. Je merkt dat mensen weer sociaal contact willen hebben. Gezellig met elkaar naar buiten, genieten en verhalen uitwisselen. Ik ben blij dat ik niet meer stil hoef te zitten, maar vooral dat ik anderen plezier kan laten beleven in bewegen.”