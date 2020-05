SP Doesburg pleit tegen huurverhoging in coronatijd

DOESBUR – Woningbouwvereniging IJsselland heeft aangekondigd de huren per 1 juli te verhogen. De SP vindt dit niet gepast in deze tijd. SP-voorzitter Heidy Melissen: “Op dit moment hebben veel gezinnen in Nederland door de coronacrisis te maken hebben met een terugval in inkomsten. De SP roept daarom op de huren niet te verhogen.“

Heidy Melissen vindt het ongepast dat huurders een huurverhoging krijgen in een tijd waarin bedrijven met miljarden worden gesteund. “Veel huurders hadden het al moeilijk om de huur te betalen. Velen zullen het nog moeilijker krijgen”, zegt Melissen. De SP is op Koningsdag een landelijk actie gestart tegen huurverhoging. Iedereen kan deze oproep steunen op www.sp.nl/stopdehuurverhoging.

In de Eerste Kamer werd onlangs een motie van SP senator Tiny Kox aangenomen om de huren te bevriezen. Daarmee is het nog niet zeker dat het kabinet dat ook gaat doen. Zo’n verzoek haalde eerder geen meerderheid in de Tweede Kamer. Het kabinet moet zich buigen of en hoe aan de motie van de Eerste Kamer uitvoering kan worden gegeven.