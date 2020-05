Schapen maaien het gras in Doesburg

DOESBURG – Sinds half april is de kudde Kempische heideschapen van herder Siebe Schot weer te vinden op de graslanden in Doesburg. De ooien houden de grassen, kruiden en andere planten kort, waardoor er hier niet hoeft te worden gemaaid met machines.

Vier jaar geleden startte Circulus-Berkel samen met de gemeente de pilot ‘schapenbegrazing’. Met deze proef is een seizoenlang onderzocht of schapenbegrazing op grotere gemeentelijke graspercelen een passende alternatieve maaimethode is. De pilot verliep succesvol en de kudde is inmiddels niet meer weg te denken uit het Doesburgse beeld.

De gemeente kiest voor ‘drukbegrazing’, dat wil zeggen dat de schapen langere tijd op een perceel grazen.Tijdens het grazen verspreiden de schapen zaden, vruchten en plantdelen voor een rijkere vegetatie. Grassen krijgen minder kans en nieuwe kruiden krijgen de ruimt. Dit levert volgens Circulus-Berkel een aantrekkelijk grasland voor mensen en dieren, met veel vlinders en bijen.

Overigens zijn niet alle graslanden geschikt voor begrazing. De velden nabij woonwijken worden machinaal gemaaid. Op www.circulus-berkel.nl is te vinden wanneer de schapen waar te vinden zijn. Fotograaf Henk Kuipers maakte deze mooie foto aan de Koppelweg.

Foto: Henk Kuipers