Sarah zien in coronatijd

LAAG-SOEREN – Het verjaardagsfeestje dat de buurt voor hun 50-jarige straathoofd Sandra Zittersteijn had bedacht, kon niet doorgaan. En daarom hebben de bewoners van de Rozesteinseweg iets anders verzonnen. Op de verjaardag van Sandra, zaterdag 9 mei, stonden ze met drie statafels op de stoep. Deze werden op ruime afstand van elkaar neergezet en elk kwartier kwamen drie straatgenoten met hun eigen drankje even een toost uitbrengen op de jarige. Natuurlijk werd ook een Sarah-pop geplaatst en zijn er 50 kusmondjes op een stokje gemaakt, zodat de buren Sandra toch een zoen konden geven. “Ons straathoofd is een warm sociaal mens en zeer actieve dorpsbewoner, die ons als straat al vijf keer op rij de overwinning heeft bezorgd tijdens de optocht op het Oranjefeest”, aldus de buren.