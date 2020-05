Samen aan het werk in de tuin, maar wel op afstand

SPANKEREN – De zon schijnt, de net ingezaaide groentebedden liggen er strak bij en er heerst een serene rust, ondanks dat er op verschillende plekken hard wordt gewerkt. De tuinders van de Dierense Tuinders Vereniging aan de Kerkweg in Spankeren genieten van hun hobby, ook in tijden van corona.

“Veel van de tuinders zijn hier elke dag even”, vertelt voorzitter René Klumperman van de DTV. “Het complex telt ongeveer 190 tuinen en daarvan zijn er maar een stuk of 20 niet verhuurd. De tuinders komen niet alleen uit Spankeren en Dieren, maar zelfs uit Brummen en Arnhem.” De oudste is 80-plus, maar er is een een tweetal tieners dat serieus aan het tuinieren is. Steeds meer jongeren willen hun eigen, onbespoten groenten kweken en nu de scholen gesloten zijn, komen er veel kinderen met hun ouders naar de tuin. “Biologie op locatie.”

Nu het voorjaar volop is aangebroken, wordt er flink gewerkt op het volkstuincomplex aan de Kerkweg. De meeste tuinen zijn al omgespit en ingezaaid, veelal met groenten en aardappelen, maar een aantal ook met bloemen en bessenstruiken. “Sommige tuinders hebben de tuin echt voor de opbrengst, anderen maken er meer een verbijfplaats van, compleet met tuinhuisje en parasol”, aldus Klumperman. Eén ding hebben de meeste tuinen wel gemeen: ze zien eruit om door een ringetje te halen. Dat de tuinders hier serieus met hun hobby bezig zijn, is duidelijk te zien.

Toine Danen uit Dieren heeft samen met zijn vrouw een dubbele, extra grote, tuin. Als er kan worden geoogst, voorziet hij zijn kinderen, de buren en andere vrienden en familie van flink wat groente. “Aan het begin van het seizoen vraag ik wat iedereen lekker vindt en dat verbouw ik dan.” Dat maakt het tuinieren ook een heel sociale hobby, de meeste tuinders delen heel wat uit.

Daarnaast wordt er onderling ook veel informatie uitgewisseld. Klumperman: “Beginnende tuinders helpen we graag. Ik wist zelf ook niets van tuinieren toen ik begon en heb veel geleerd van mijn ervaren ‘buren’.” Danen voegt toe: “Er zijn tuinders van Turkse of Marrokkaanse komaf, door wie wij in aanraking kwamen met totaal andere planten. Door zaden en informatie over besteladressen uit te wisselen, weten we intussen alles over verschillende pepers, paprika’s en courgettes.”

De meeste tuinders ervaren hun hobby niet als hard werk, maar vooral als ontspanning. Lekker praktisch met de handen in de aarde, even het hoofd leegmaken. Danen geniet van de rust. “Iedereen is lekker met zijn eigen ding bezig, maar je hebt totaal geen achtergrondlawaai uit de buurt. Bovendien heb ik hier ‘s zomers veel langer zon in de avond dan in mijn achtertuin.”

Ook in deze tijden van corona, intelligente lockdown en social distancing is de volkstuin een mooie dagbesteding. Klumperman: “Je bent er echt even uit, lekker buiten aan het werk en op afstand kun je toch even bijpraten met je buren. Daarnaast ben je lekker in de buitenlucht aan het bewegen en in de loop van het jaar oogst je je eigen, gezonde groente en fruit. Wat wil je nog meer?”

Er zijn nog tuinen beschikbaar. De winkel en het clubhuis zijn momenteel alleen geopend op afspraak. Nieuwe tuinders worden, als zij dit willen, op weg geholpen en kunnen via de vereniging eventueel tweedehands gereedschap aanschaffen. Meer informatie is te vinden op de website.

Foto: Linda Peppelman

www.dierensetuindersvereniging.nl

Foto: Toine Danen (links) en René Klumperman maken graag even een praatje als ze elkaar tegenkomen in op het volkstuincomplex in Spankeren