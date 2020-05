Rolstoelbus voor Jason (2) in zicht

DIEREN – Afgelopen maart begonnen Kim en Enrico uit Dieren een crowdfundingsactie voor hun zoontje Jason. Hij werd geboren met een zeldzame genetische afwijking waardoor hij niet kan lopen, praten of zelfstandig kan zitten. Een rolstoelbus is voor het Dierense gezin hard nodig om hun leven een stuk makkelijker te maken. Inmiddels is er 96 procent van de benodigde 25.000 euro opgehaald en komt de roltoelbus voor Jason en zijn familie echt in zicht.

De crowdfundingsactie ging afgelopen maart spectaculair van start. De brandweer van Dieren bezocht de Jason en zijn ouders en verzorgde daarmee de aftrap van de actie. Vele acties werden op touw gezet en grote en kleine bedragen gedoneerd. Verschillende verenigingen en evenementen zamelden geld in voor Jason. Maar de coronacrisis had ook invloed op de inzamelingsactie. Een doneerpot op de Dierense kermis en een actie op Bevrijdingsdag konden niet doorgaan. “Heel begrijpelijk natuurlijk, maar voor ons werd het inzamelen veel lastiger”, aldus moeder Kim. De teller bleef steken op 18.000 euro. “Een geweldig bedrag, maar niet genoeg voor de bus die maximaal drie jaar oud mag zijn.”

Jason werd ondertussen wel zwaarder en groter, wat de noodzaak voor de bus nog groter maakte. Kim bedacht manieren om de actie weer op gang te brengen. “Uiteindelijk heb ik op Instragram BN’ers benaderd, die hebben het verhaal gedeeld en gedoneerd, toen liep het weer.” Verschillende BN’ers waaronder Selma van Dijk, Jim Bakkum, Viktor Brand, Winston Gerschtanowitz en Andy van der Meijde deden mee aan de actie. Erg speciaal was de reactie van DJ Don Diablo, via zijn management liet hij weten dat Jason’s verhaal hem erg aangreep. Hij deelde de actie met zijn 1,2 miljoen volgers en deed zelf ook een donatie.

Uit allerlei verschillende hoeken kwam het geld weer binnen. Via doneerpotjes bij Praxis, Discus en Primera in Dieren werden mooie bedragen opgehaald. Ook lokale bedrijven schonken gul. Blij verrast waren ze met een onverwachte donatie van 600 euro van de Gelder Stichting. Een dochter van een collega bakte en verkocht 142 cupcakes voor de actie van Jason.

Alles inspanningen van Kim en Enrico hebben ervoor gezorgd dat ze nog maar 1000 euro verwijderd zijn van een rolstoelbus voor hun zoontje. “We merken dat de emoties steeds meer worden nu, er zijn zo veel mensen die gedoneerd hebben.” Om de donateurs te bedanken krijgen alle donateurs die 50 euro of meer doneren een bijzonder bedankje. Jason is samen met zijn ouders druk geweest en heeft 180 handafdrukjes als bedankje gemaakt. Via de website www.ditisjason.nl kunnen donaties gedaan worden. “We hebben nog een laatste zetje krijgen nodig” aldus Kim. Met een beetje geluk kan het gezin dan binnenkort een stuk makkelijker samen op pad.

Foto: Chantal van den Broek Photography