Roeiend de Atlantische Oceaan over: ‘overgeleverd aan de natuur’

TONDEN – Het wordt omschreven als ‘de zwaarste roeiwedstrijd ter wereld’ en bestaat uit een reis van 5000 kilometer over Atlantische Oceaan. Begin december stapt de Tondense Bela Evers met drie teamgenoten in een roeiboot voor The Talisker Whisky Atlantic Challenge, een mentale en fysieke uitdaging. Met haar teamgenoten is ze al maanden in training, maar dat ziet er nu in tijden van corona wel iets anders uit.

Twee uur op, twee uur af. Dus twee uur roeien en dan slechts twee uur om te eten, wassen en slapen. Continu met zijn vieren op een kleine boot, minimaal contact met het thuisfront en wisselende weersomstandigheden met golven tot 7 meter hoog. Bela weet nu al dat haar ontberingen wachten: vermoeidheid, zeeziekte, blaren op de handen en een zere kont, om maar eens wat te noemen. “Op zee zijn we overgeleverd aan de natuur. Aan de zee, de lucht, de golven en onszelf. Ik ben benieuwd hoe het is om de controle los te laten. Dat kan ook wel heel rustgevend zijn.” Bela, in het dagelijks leven freelance consultant, getrouwd en moeder van drie kinderen, kijkt uit naar deze uitdaging. “We nemen het vliegtuig voor lief, maar het lijkt me prachtig de golven met eigen spierkracht te bedwingen. Als je langzamer reist, besef je pas hoe groot de oceaan is.”

Dutchess of the Sea

Bela vormt samen met Astrid, Désirée en Remke uit Deventer team Dutchess of the Sea. Bela is niet alleen lid van de Zutphense roeiclub Isala, maar ook van Dutch Coastal Rowing. Ze kent Astrid al langer, die op haar beurt weer samen met Desirée en Remke bij de Deventer sloeproeivereniging Daventre Portu roeit. Samen gaat het viertal de uitdaging aan.

De reis begint op het Canarische eiland La Gomera. Hier start de race, die 5000 kilometer westwaarts eindigt op het Caribische eiland Antigua. Team Dutchess of the Sea hoopt deze afstand in zo’n twee maanden te overbruggen. Een paar weken korter kan, maar het kan ook maar zo zijn dat de dames een maand langer onderweg zijn. “We zijn afhankelijk van de weersomstandigheden. Tegenwind betekent vertraging, bij storm liggen we stil.”

Hoewel het een race is, staat bij Bela de prestatie voorop. “De ervaring en veilig de overkant bereiken zijn het belangrijkst. Een goede tijd is daarbij wel heel mooi meegenomen. We zijn er sowieso trots op dat wij een van de eerste Nederlandse vrouwenteams zijn die meedoen en ook nog eens allemaal 50+. Ik ben met mijn 52 jaar het jongste teamlid.”

De komende maanden richten de vier zich op de voorbereiding, hoewel de planning inmiddels door de coronacrisis moest worden aangepast. In maart zouden de dames hun boot ophalen in Engeland, maar dat zat er helaas niet in. En dus werd de boot door een bedrijf naar Hoek van Holland getransporteerd. De roeiers brengen zoveel mogelijk tijd door met hun ‘vijfde teamlid’, maar samen roeien zit er op dit moment nog niet in. “We zijn bezig de boot klaar te maken voor onze reis, oude stickers eraf, nieuwe verf erop”, vertelt Bela. Ondertussen zorgen ze ieder voor zich dat ze in conditie blijven – thuis, want de sportschool is dicht – zodat ze straks met volle kracht vooruit kunnen. “We hopen per 1 juni samen te kunnen gaan roeien. Dan kunnen we de boot leren kennen. We willen zoveel mogelijk uren op zee doorbrengen.”

Daarnaast steken de dames veel tijd in een mentale training. “We praten veel met elkaar, leren elkaar kennen en ontdekken de dynamiek in ons team. We proberen ons voor te bereiden op alle emoties die we onderweg gaan meemaken, je raakt moe en geïrriteerd, maar ik verwacht ook heel mooie en blije momenten. Hoewel we veel scenario’s doorspreken, blijft het onvoorspelbaar wat de omstandigheden met ons gaan doen.”

Plastic Soup Foundation en ALS

Team Dutchess of the Sea heeft besloten haar prestatie te verbinden aan het goede doel en daar zoveel mogelijk geld voor op te halen. Ze kozen voor Stichting ALS Nederland: “Een ziekte die we in onze familie en vriendenkring tegenkomen.” Daarnaast willen de dames geld ophalen voor de Plastic Soup Foundation, een organisatie die zich inzet tegen het gebruik van wegwerpplastic. “Al roeiend krijg je vanzelf respect voor de zee en de natuur. We willen aandacht vragen voor de enorme hoeveelheid plastic in de zee en het belang van onze oceanen voor de wereld.”

Wie een actie op wil zetten, een donatie wil doen of de Dutchess of the Sea wil sponsoren, kan daarvoor – en voor meer informatie – terecht op www.dutchessofthesea.com.

Bela, Astrid, Désirée en Remke laten zich niet uit het veld slaan door de coronacrisis. “De enige reden om niet te gaan, zou zijn als we niet naar het startpunt op La Gomera kunnen vliegen, maar daar gaan we niet vanuit”, zegt Bela. “We zijn nog steeds gemotiveerd en enthousiast. We blijven gefocust op ons doel en hebben er zin in!”

Foto: Team Dutchess of the Sea bij hun nieuwe boot, waarin zij straks de Atlantische Oceaan gaan oversteken. Tweede van rechts staat Bela Evers uit Tonden