Rick Evers: Ruttes schuld

Geen sportscholen voorlopig dus. En daar balen ze van. Sterker nog, ze zijn woest. Op Rutte. Omdat ze weggezet worden als vieze, zweterige stinkhokken vol met bacteriën. En ik baal met ze mee. Als mijn verkering straks uitgaat, is het Ruttes schuld.

God, wat zag ik er goed uit voordat de coronapandemie losbarstte. Gespierde kuiten, een beginnende sixpack en borstspieren die ik, net als Dries Roelvink, onafhankelijk van elkaar kon bewegen. Het resultaat van vier keer per week naar de sportschool. Hij ligt op de route van werk naar huis, dus gunstiger kan niet. Ik fiets er langs en dan roept de sportschool mij: ‘kom hier Rick, kom aan je lichaam werken’.

En dat deed ik dus. Handdoekje mee en pompen met die gewichten. Tussen alle twintigjarigen die straks in de zomer weer hun lijf willen showen op het strand, stond ik als 41-jarige man mijn uiterste best te doen. Met iets kleinere gewichten dan de jongens die half zo oud zijn als ik. Dat wel. En ik eet ook geen vijf porties rijst met kip per dag, zoals die jongens doen. Dat niet. Maar toch zag ik resultaat.

En toen de crisis. Gelukkig heb ik een setje dumbells thuis. Ooit als puber op mijn verjaardag gekregen van mijn ouders. Die zagen vast dat ik zetje nodig had om indruk te maken op de meisjes in het dorp. Ze liggen klaar. Met daarbij een matje van foam en een briefje waarop ik per dag kan bijhouden welke spiergroepen ik getraind heb. Ideaal dat thuistrainen. Geen vies zweterig stinkhok vol bacteriën. Lekker veilig!

Sinds eind maart liggen ze er te liggen. De gewichten. Naast het matje en het briefje. Je kunt me onmogelijk verwijten dat ik geen goede wil heb. ‘Morgen begin ik’, ik zeg het elke dag tegen mezelf. Maar inmiddels zijn de borstspieren weg, heb ik dunne beentjes en is mijn sixpack wel erg goed verstopt. Kortom, het ziet er niet uit en ik ben boos. Als mijn vrouw morgen de verkering uitmaakt, is het Ruttes schuld.