Rick Evers: Digitale borrel

‘Wie vindt het leuk om a.s. zaterdag eens even bij te praten? Nu de crisis aanhoudt kan dit helaas niet fysiek, maar we kunnen wel een digitaal biertje met elkaar drinken. Ik dacht vanaf een uurtje of 20.30 uur. Als jullie hier blij van worden, dan verzorg ik een uitnodiging via Teams.’

Een berichtje in de vrienden-appgroep. Normaal gesproken vol met flauwe plaatjes, slechte grappen en foto’s van rokende barbecues, maar daartussen ineens een mooi initiatief van vriendje R. Even leek het nog lastig te worden met reacties als ‘ik weet niet wat Teams is’ en ‘ik heb geen microfoon op mijn laptop’, maar toen het zaterdag half negen was, zaten we zowaar met de voltallige bende van acht achter de computer.

De borrel begon uiteraard met het belachelijk maken van elkaars kapsel. Zo zag vriendje M eruit als een Playmobiel-poppetje en had vriendje J de tondeuse aan zijn elfjarige dochter gegeven. Ach, zolang je amper de deur uitgaat, is er geen man overboord. Na de kapsels kon het gesprek beginnen. ‘Werk jij ook thuis?’, ‘Hoe is het met jouw vrouw?’ en ‘Wanneer denk jij dat de voetbal weer begint?’ bleken favoriete vragen. ‘Ja’, ‘Prima’ en ‘We zien wel’ de favoriete antwoorden.

Het nadeel van Teams is dat er maar vier personen tegelijk in beeld komen. De vier die als laatste aan het woord zijn geweest. Dus toen vriendje J al lopend maar vooral ook zwijgend met zijn laptop een rondleiding door zijn nieuwe huis gaf, hebben we eigenlijk alleen de rommelige eettafel en de kelder met zijn voorraad sterke drank gezien. Daarna werd het beeld vooral gevuld door de vier grootste praatjesmakers.

Het mocht de pret niet drukken. Het was gezellig. Vier ongeknipte gasten in beeld, af en toe een lege stoel omdat er een nieuw koud biertje moest worden gehaald, een kusje voor het kind dat naar bed moest of een zwaai naar de vrouw die ineens in beeld opdook. Het was een borrel waarvan Premier Rutte zou zeggen: trots op jullie mannen, hou vol! En daar sluit ik me van harte bij aan.