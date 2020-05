Revalidatieteam voor ex-coronapatiënten

EERBEEK / LOENEN – Zorgverleners uit Eerbeek en Loenen hebben de handen ineengeslagen om patiënten te helpen revalideren na een coronabesmetting. Ontslagen zijn uit het ziekenhuis, betekent nog geen herstel. Daarom is er een coronateam opgericht door fysiotherapeuten, een diëtist, ergotherapeut en praktijkondersteuner GGZ.

Een langdurige ziekenhuisopname gaat gepaard met conditieverlies, verlies van spierkracht en bewegingsangst. In het geval van coronapatiënten kunnen er ook nog eens veranderingen optreden van de longfuncties en longcapaciteit. Met name de patiënten die langdurig op de intensive care hebben gelegen kunnen daarnaast ook nog psychische klachten ontwikkelen.

Patiënten die zijn ontslagen uit het ziekenhuis, zijn nog niet hersteld. Mensen die besmet waren met Covid-19 hebben juist dan intensieve begeleiding en revalidatie nodig. Dit kan overigens ook gelden voor mensen die thuis de ziekte hebben doorgemaakt en klachten overgehouden hebben.

Fysiotherapie Denise Pieterse uit Loenen heeft in samenwerking met Fysiotherapie Dorrestein uit Eerbeek een speciaal coronateam gevormd om deze patiënten zo goed mogelijk te begeleiden naar een optimaal herstel. Naast beide fysiotherapiepraktijken bestaat dit team uit een diëtist, ergotherapeut en een praktijkondersteuner GGZ van de huisartsenpraktijk uit Loenen. De teamleden zijn middels scholing goed op de hoogte welke behandelingen nodig zijn voor een optimale ondersteuning van de Covid-19-patiënten.

De fysiotherapeuten zijn hun praktijken weer aan het opstarten, met de nodige hygiëne en voorzorgsmaatregelen, zeker voor ex-coronapatiënten. Mensen die denken dat zij gebaat zijn bij hulp van het coronateam, kunnen contact opnemen met Fysiotherapie Denise Pieterse in Loenen, Fysiotherapie Dorrestein in Eerbeek of met hun huisarts.

Denise Pieterse, tel. 06-51512637