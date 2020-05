Retrospectief: Loenense pastorie geschenk van kasteelvrouw

Bij de Hervormde kerk in Loenen stond in 1910 een pastorie die in slechte staat verkeerde. Het bouwsel werd bewoond door dominee Bolwerk en zijn gezin. Er werd door de Kerkeraad een vergadering belegd om het gebouw te restaureren. Dit ging 3000 gulden kosten. Dit was voor die tijd een aanzienlijke bedrag: per uur verdiende men toen slechts 20 cent.

Er moest echter snel wat gebeuren. Het bleek een groot probleem te zijn om aan het geld te komen. Iemand opperde het idee om bij de Barones Van Lijnden van kasteel Ter Horst aan te kloppen om een lening te vragen. De Kerkeraadsleden deden bij de barones hun verhaal. Het maakte op haar veel indruk. Op 9 november kreeg de Kerkeraad een mooi bericht van mevrouw Van Lijnden. Zij schonk geen 3000 gulden maar 10.000 gulden om een geheel nieuw pastorie te bouwen. Dit ter nagedachtenis aan haar overleden man.

Groot was de vreugde in Loenen en snel werd er tot handelen overgegaan. De Kerkeraad schakelde de Apeldoornse architect Wijn in om samen met aannemer Jochems het bouwplan op te stellen. Tevens werd er besloten om naast de pastorie nog een zaaltje te bouwen voor het geven van catechisatie en voor het houden van kerkelijke vergaderingen.

De oude pastorie werd afgebroken. De restanten hout en steen brachten bij publieke inschrijving 915.25 gulden op. De bouw van de pastorie begon in 1911. Een gedenksteen in de voorgevel vermeldt het opschrift: ‘Ter nagedachtenis aan mr. Robert Melvil Baron van Lijnden. Overleden 27 april 1910 werd deze pastorie aan de Herv, Gemeente te Loenen ter geschenke aangeboden door zijn echtgenoot. Ao 1911. Hebr. 11 vs.10.’

Mevrouw van Lijnden heeft in haar leven veel voor Loenen gedaan. Ze kreeg vooral bekendheid vanwege de schenkingen op christelijke feestdagen.

De Hervormde pastorie werd later nog uitgebreid met het Jeugdhuis.

Na dominee Bolwerk heeft nog een aantal predikanten het riante huis bewoond. De laatste predikant was Hans van Driel met zijn gezin. Hij ging bij zijn emeritaat elders in het dorp wonen. Zijn opvolger, Marcel Oostenbrink, ging niet op de eeuwenoude pastorie wonen. De 110 jaar oude pastorie staat al een paar jaar leeg. De Kerkeraad is bezig om de pastorie en jeugdhuis verkopen. De nieuwe eigenaar bepaalt wat er mee gaat gebeuren.