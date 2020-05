Retrospectief: Hall begon als geloofscentrum

Bewoners van de lage landstreken in de nabijheid van de grote rivieren zochten in vroeger tijden de hoger gelegen enken op om zich er te vestigen. In Hall gingen ook verschillende boeren zich daar vestigen. In annalen wordt in 1650 het dorp al genoemd, omdat er toen een hevige brand woedde waarbij het grootse deel van het dorp en ook de pastorie in vlammen opging.

Priester Ludgerus predikte in deze streken het geloof en maakte van Hall een centrum van zijn prediking. Van heinde en verre kwamen de gelovigen naar hier, sommigen moesten uren lopen, om naar zijn preken te luisteren. Ludgerus stichtte in Hall een kapel en later een kerk. De kerk, die ook is vernoemd naar de stichter, is nog altijd een sieraad voor het dorp en staat bekend om zijn fraaie schilderingen in het gewelf. Om de kerk liggen nog oude graven.

De ouderdom van de kerk is niet precies te achterhalen, omdat de archieven met de brand verloren gingen. Bouwkundigen hebben uitgerekend dat de Hallse kerk in de twaalfde of dertiende eeuw gesticht moet zijn. Men denkt dat het orgel in 1856 is gebouwd.

Na de bouw van de kerk vormde zich rondom de kerk een dorpje. De streek bij de kerk werd langzamerhand een vaste plek om koopwaar aan te bieden. Geleidelijk kwamen er meer kooplieden. Sommigen gingen zich vestigen in Hall. Op deze wijze is het dorpje ontstaan.

Eenmaal per jaar was het stichtingfeest van de kerk. Er werd eerst een Heilige Mis gehouden in de kerk en daarna werd er feest gevierd. De jaarlijkse kerkmis was het hoogtepunt van het jaar. Uit het woord ‘kerkmis’ is het tegenwoordige ‘kermis’ (in dialect:karmse) ontstaan. De kermis bestaat in Hall nog altijd en is een geweldig dorpsfeest gebleven, al heeft het nu weinig meer te maken met de oorspronkelijke ‘kerkmis’.

Voor de brand in 1650 was Hall een van de grootste dorpen uit de omgeving. Het Raadhuis was er gevestigd en het was de zetel van het gemeentebestuur. Bij de grote dorpsbrand is helaas alles verloren gegaan en later weer sober opgebouwd. Brummen, voordien onbelangrijker dan Hall, bloeide toen op. Eerbeek en Brummen bleven groeien. Hall, met weinig industrie, breidde zich weinig uit, maar bleef wel het gezellige knusse dorpskarakter behouden.