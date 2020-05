Retrospectief: De Steeg loopt uit voor de Tommy’s

In deze laatste bijdrage over de Tweede Wereldoorlog in Retrospectief, keren we terug naar 16 april 1945. Dat is de dag waarop de dorpen van de gemeente Rheden werden bevrijd. Vanuit Arnhem door de Engelse 49ste Polar Bear divisie en vanuit Brummen, waar Canadese troepen van het Loyall Edmonton regiment naar Spankeren optrokken.

Deze foto is in de ochtenduren gemaakt aan de Hoofdstraat in De Steeg. Heel het dorp liep uit, toen de bevrijders het dorp binnen trokken. Via de Diepesteeg rolden de Sherman-tanks van het Canadese Ontario Regiment het dorp binnen. Op hun voertuigen vervoerden ze infanteristen van de Hallamshire en King’s Own Yorkshire bataljons. Die ‘voetsoldaten’ – die overigens zelf ook over brencarriers en halftracks beschikten – hadden de opdracht de dorpen verder te zuiveren, terwijl de tanks over de Veluwezoom verder rolden richting Apeldoorns kanaal in Dieren, om daar contact te maken met de vanuit Zutphen komende Canadezen.

Toen de Engelse infanteristen in De Steeg halt hielden, kregen ze een – zoals ze dat zelf noemden – liberation welcome. Ze deelden chocola en sigaretten uit en de net bevrijdde Nederlanders schudden hen uitbundig de hand of kusten de ‘Tommy’s’ op de wangen. En natuurlijk verdrongen ze zich om de voertuigen van de bevrijders en wilden ze met hen op de foto.

In het boek ‘Sta een ogenblik stil’ noteert auteur Ot Hagen de volgende herinneringen uit het dagboek van de Steegse pastoor Van der Hurk op: ‘Op maandag 16 april, des ‘s morgens te 10 uur, kwamen de eerste Britsche tanks en gevechtswagens langs de Beekhuizerweg en de Diepesteeg hier. De laatste moffen waren daags en ‘s nachts te voren met den stillen trom vertrokken naar de Veluwe, zoodat De Steeg, zonder slag of stoot bevrijd is. Toen de vreemde troepen, die met uitbundige vreugde ontvangen werden, goed en wel hier waren, werd de torenklok geluid en de vlag uit de toren gestoken. Bijna heel de bevolking had zich intusschen bij de kerk verzameld en toen de vlag zich ontplooide, zongen we het Wilhelmus.’