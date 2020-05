Regiegroep werkt hard door aan project Angerlo Aardgasvrij

ANGERLO – De gemeente Zevenaar is vorig jaar in Angerlo gestart met een project om het dorp aardgasvrij te krijgen. Dit past in de ambitie om in 2040 energieneutraal te zijn. Er wordt hard gewerkt, onder andere om een lokale energiecoöperatie op te richten.

De riolering in Angerlo is aan vervanging toe en dat is voor de gemeente een praktisch en financieel interessant moment om naar een nieuwe warmtevoorziening te kijken. In 2019 is daarom gestart met het traject Wijk van de Toekomst, dat twee jaar duurt. Hierin wordt de juiste informatie over het dorp verzameld en gekeken naar de financiering van het project. Zo is er een inloopbijeenkomst geweest waarin twintig inwoners zich hebben aangemeld om mee te denken over het aardgasvrij maken van het dorp. Samen met de gemeente, woningcorporatie Plavei en netbeheerder Alliander vormen zij een regiegroep. Daarnaast zijn er verschillende werkgroepen, voor bijvoorbeeld de techniek en financiën.

De regiegroep is vorig jaar aan de slag gegaan met vraagstukken rondom techniek, financiën, communicatie en heeft hier ook dorpsgenoten bij betrokken. Zo is onder andere door een enquête waardevolle informatie verzameld. In december was er een dorpsbijeenkomst waarin iedereen is bijgepraat over het proces en waarin de volgende stappen werden uitgelegd.

Ook in deze periode met corona ligt het project Aardgasvij Angerlo niet stil. Er zijn diverse zaken gerealiseerd. Zo is er onlangs een eerste samenvatting van mogelijke en beschikbare technieken afgerond, inclusief een globale kostenraming. Er wordt de komende periode contact gelegd met diverse bedrijven (onder andere op het gebied van warmtenet, blokverwarming en warmtepompen) om mee te kijken met de samenvatting en deze meer te concretiseren.

Op het gebied van communicatie is een Facebookpagina ‘Angerlo Aardgasvrij en Duurzaam’ gerealiseerd. Hier wordt actuele informatie gedeeld, evenals op www.dorpsraad-angerlo.nl. Via aardgasvrij.angerlo@outlook.com kan iedereen zich inschrijven voor de nieuwsbrief.

Er staan diverse onderwerpen op de agenda om mee aan de slag te gaan. Het kan wel zijn dat er iets geschoven moet worden in de totale planning van het project. In april was een dorpsbijeenkomst gepland, maar deze kan niet doorgaan. Een duurzame huizenroute evenmin. Er wordt gezocht naar (online) alternatieven.

De eerste stappen naar het oprichten van een energiecoöperatie van, voor en door Angerlo worden binnenkort gezet. Ook zijn de eerste twee projecten voor de coöperatie geselecteerd: een postcoderoos zonnedak en het collectief inkopen van energie.

De gemeente Zevenaar en de regiegroep werken dit jaar samen om een grootschalige inkoopactie voor isolatiemaatregelen en zonnepanelen te organiseren. De actie is gericht op huiseigenaren. Dit traject is nog in voorbereiding.

Het doel is om eind dit jaar een concept-toekomstplan op te leveren, waarin mogelijke en beschikbare technieken staan beschreven en de bijbehorende investeringen inzichtelijk gemaakt zijn. Halverwege 2021 moet het plan definitief zijn.

Foto: De dorpsbijeenkomst in 2019