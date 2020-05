Plaquette ter herinnering aan Jan Mankes

EERBEEK – Wethouder Ingrid Timmer van de gemeente Brummen en kunstenares Monique Bosch onthulden zondag 26 april een gedenkplaquette aan de gevel van het huis waar vroeger Jan Mankes woonde. De onthulling zou het startsein zijn van allerlei activiteiten die dit jaar plaats zouden vinden in het kader van de honderdste sterfdag van deze beroemde schilder. Het programma, dat werd samengesteld door de speciaal opgerichte werkgroep 100 jaar Jan Mankes, moet helaas worden verschoven naar dit najaar of zelfs volgend jaar. Een overzicht van alle geplande activiteit is te vinden op www.100jaarjanmankes.nl, waar ook nieuwe data bekend zullen worden gemaakt.

Foto: Peter Lous