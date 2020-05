Per hoogwerker op bezoek

RHEDEN – De bewoners van woonzorglocatie De Boomgaard in Rheden moeten het al een paar weken doen zonder bezoek. En hoewel er door de medewerkers alles aan wordt gedaan om de dagen zo leuk mogelijk te maken, missen de cliënten natuurlijk hun familie. Daarom werd er een hoogwerker geregeld, die zaterdag 25 april kinderen, kleinkinderen en partners de hoogte in liet gaan naar de eerste of tweede verdieping. Zo konden familieleden elkaar toch even zien en met elkaar praten, wat toch echt anders is dan via de telefoon. De hoogwerker werd mede mogelijk gemaakt door Van Vuren Facilitaire diensten en stond geen moment stil. Er was zoveel belangstelling voor een bezoekje op hoogte, dat de hoogwerker de hele dag in gebruik was.

Foto: Han Uenk