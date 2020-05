Overlopers bezorgen Chris Staal ‘mooiste dag van zijn leven’

BEEKBERGEN – Zaterdagmiddag werd de 90-jarige Chris Staal verrast met een muzikale hulde. De jachthoornblazers van de Overlopers kwamen naar Beekbergen om te spelen.

Chris Staal, geboren en getogen Hoenderloër, woont sinds een aantal maanden in De Vier Dorpen n Beekbergen. Na bijna 90 jaar in zijn dorp Hoenderloo gewoond te hebben, kon hij niet meer thuis blijven wonen en aangezien in Hoenderloo geen voorzieningen zijn om naar toe te gaan, verhuisde Staal naar Beekbergen.

Dat zijn oude dorpsgenoten hem nog niet vergeten zijn, werd zaterdag overduidelijk toen een aantal leden van jachthoorngroep De Overlopers naar Beekbergen was gekomen om Staal een serenade te brengen. De jachthoornblazers zijn vele malen Nederlands kampioen geweest en Staal heeft er heel lang deel van uit gemaakt. De vroeger zeer vakkundige muzikant is zelfs lang muzikaal leider geweest en heeft ook zelf muziek geschreven. Toen De Overlopers zijn nummer ‘Te hooi en te gras’ speelden werd het Staal allemaal even te veel. Verder glunderde hij van oor tot oor vanuit zijn rolstoel.

Uiteraard werd door iedereen ruim afstand gehouden en dat maakte het allemaal soms even moeilijk. Maar bovenal werd er genoten door de heer Staal, de andere mensen van De Vier Dorpen en De Overlopers, waarvan er één zelfs vanuit Drenthe naar Beekbergen was gekomen voor deze muzikale hulde. Staal genoot gigantisch en naar eigen zeggen heeft hij de dag van zijn leven gehad!

Foto: Rob Spelde