Ouder-kindgym bij Unitas

DOESBURG – Gymnastiekvereniging Unitas in Doesburg is onlangs weer begonnen met ouder-kindgym. Ook is de kleutergroep weer van start gegaan. Omdat er nog geen gebruik gemaakt mag worden van de sporthal, wordt er gegymd in de speeltuin aan ‘t Putpad in Doesburg.

Er zijn twee groepen ouder-kindgym. De kinderen kunnen in dd speeltuin lekker kruipen, lopen, balanceren, springen, glijden, schommelen, mikken en richten, zwaaien en duikelen. Ouders die met hun kindje willen bewegen, kunnen kosteloos meedoen. De gym wordt gegeven op woensdagochtend van 9.45 tot 10.30 uur en van 10.30 tot 11.15 uur.

Ook de kleutergym is nu naar de speeltuin verhuisd. Op woensdag van 14.30 tot 15.15 uur kunnen kinderen vooral lekker samen spelen. De speeltuin daagt al uit tot bewegen, maar daarnaast neemt de trainster materiaal mee om elke les weer iets anders te kunnen doen. De kinderen werken aan de grove en fijne motoriek, waardoor ze een basis krijgen voor een vervolgsport en zich op school beter kunnen concentreren. Kleuters mogen kosteloos mee komen doen.

unitasdoesburg.nl