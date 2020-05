Ophalen hongerpotjes

BRUMMEN – Op zaterdag 6 juni worden de hongerpotjes in Brummen weer opgehaald. In april kon het ophalen niet doorgaan, maar de medewerkers hopen in juni weer langs te kunnen komen.

De stichting Hongerpot herdenkt haar onlangs overleden, zeer gewaardeerde medewerker Piet Schwegler. Vanaf 2003 heeft hij trouw geholpen met het zorgvuldig tellen van het opgehaalde geld van de hongerpotjes en de administratie.

George Kerketta schrijft vanuit Calcutta dat vanwege de lockdown in India de scholen gesloten zijn, evenals de hostels voor de schoolkinderen. Veel mensen hebben hun werk verloren. De zwaarst getroffenen zijn degenen die elke dag net genoeg verdienden om te overleven, maar nu geen inkomsten hebben. Overal zijn mensen onderweg die terugkeren van de steden naar familie op het platteland – lopend, omdat het openbaar vervoer grotendeels is stopgezet. Kerketta probeert zoveel mogelijk gezinnen te helpen met opvang en voedsel.