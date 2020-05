Openlucht bibliotheek bij De Bruisbeek

LOENEN – In deze tijden wordt het voor menigeen moeilijk om zich bezig te houden. Lezen is een prettige tijdsbesteding, maar dan moet men wel over een tijdschrift of boek kunnen beschikken. Het bestuur van het ontmoetingscentrum De Bruisbeek in Loenen heeft hier een oplossing voor bedacht.

In de grote zaal van het centrum staat sinds enige tijd een flinke boekenkast waar bezoekers boeken kunnen ruilen. Daar werd veel gebruik van gemaakt. Helaas kan dit nu even ook niet meer. Men kwam nu op het idee om de boeken buiten te plaatsen. Voor de toegangsdeur zijn bakken met boeken geplaatst. Ieder die wil kan hier (gratis) boeken halen of ruilen.

Er wordt al veel gebruik van gemaakt. Oma Thea, die op haar kleinkind moet passen, komt bijvoorbeeld even aanwandelen en zoekt in de bakken een paar mooie boeken uit: “Mooi dat ze dit zo hebben bedacht. Daar ben ik erg blij mee, want ik kom hier nog wel eens boeken ruilen.”

Centrum De Bruisbeek is ook al enige weken dicht. Geen koffiemorgens, geen soosmiddagen, geen biljarten, geen ouderengym en geen bingo. Het gebouw is alleen ‘s avonds even open voor het afhalen van de medicijnen van het Eerbeekse Apotheek. Ook de Tandartsenpraktijk Loenen, die op de bovenverdieping van De Bruisbeek is gevestigd, is alleen voor noodgevallen (na afspraak) geopend.

Ook het bestuur zit in de financiële zorgen. Er komt weinig geld binnen. Daarom is het bestuur gestart met een doneeractie. Hierover is meer te lezen op Facebook. Ieder bedrag is van harte welkom.

Foto: Martien Kobussen