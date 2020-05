Open Tuinweekend Dremp, Hummelo en Keppel geannuleerd

BRONCKHORST – Het Toeristisch Platform Drempt, Hummelo, Keppel heeft voor het achtste jaar op rij een Open Tuinweekend gepland. In overleg met de gemeente Bronckhorst is echter besloten het Open Tuinweekend van 6 en 7 juni te annuleren in verband met de coronamaatregelen.

In de gemeente Bronckhorst liggen veel mooie tuinen en natuurgebieden die de moeite van een bezoek waard zijn. De veelal door particulieren opengestelde tuinen weerspiegelen het karakter van hun eigenaars die bezoekers, verdeeld over twee weekenden, verwelkomen en graag over de bijzonderheden van hun tuin vertellen. Ook de deelnemende natuurgebieden zijn een bezoek of een wandeling waard.

Het Open Tuinweekend van 6 en 7 juni is in overleg met de gemeente Bronckhorst echter geannuleerd. “Heel jammer natuurlijk”, zeggen Paul Moerdijk en Henny Dokter, die zich namens Het Toeristisch Platform Drempt, Hummelo, Keppel bezighouden met de organisatie. “Voor activiteiten gelden in deze tijd beperkte mogelijkheden en veiligheid gaat natuurlijk boven alles. Daarom was annuleren van het eerste Open Tuinweekend voor ons de enige optie. We hopen dat het tweede geplande weekend op zaterdag 29 en zondag 30 augustus wel door kan gaan.”

www.achterommetjes.nl