Open club SC EDS bouwt verder aan vitaal sportpark

ELLECOM – Het sportpark van SC EDS aan de Eikenstraat in Ellecom moest door de coronacrisis op slot. Heel vervelend dat de leden nu niet kunnen sporten, maar dat geeft wel de ruimte om verder te bouwen aan het vernieuwde sportpark. Zo is er gestart met de voorbereidingen voor het terras en de jeu de boulesbaan. Binnenkort wordt een besluit genomen over de locatie van de padelbaan.

Vanaf januari wordt in het clubhuis gewerkt aan verbeteringen. De keuken is open gebroken en toiletten verplaatst, er zijn een derde kleedkamer en een multifunctionele bestuurskamer gerealiseerd en in samenwerking met ROC Aventus is er refurbished meubilair gekomen. “En we ruimen eens heel goed op”, aldus Erik Hekkers, voorzitter van de club. “Het lijkt wel of we de afgelopen 75 niet veel hebben weggegooid!”

SC EDS werd opgericht in 1945 en komt voort uit 1920 P.H., Lotus Ellecom en Ellecomse Boys. De nieuwe sportclub voorzag direct na de oorlog in voetbal, hardlopen en gymnastiek. Dit jaar wordt er flink gewerkt aan een nieuw, vitaal sportpark met ruimte voor verschillende sportieve onderdelen. EDS moet echt een open club worden. “We hebben naast voetbal al een breder aanbod, met Buitenfit in samenwerking met Veluwesport, zwemmen in samenwerking met Ellecoms Belang en Fletcher Avegoor en natuurlijk klaverjassen. Nu zijn we met de gemeente samen, en met steun van de provincie, verder aan het bouwen. We hebben plannen voor een terras, jeu de boules en hopelijk snel ook een padelbaan. We kunnen niet wachten. Zo kunnen we vitaal de toekomst tegemoet zien” aldus voorzitter Hekkers.

De club had haar 75-jarig jubileum in juni willen vieren, maar hoopt dat dit alsnog later dit jaar kan. Ondertussen wordt er flink doorgewerkt. Zo is op bijgaande foto te zien hoe het oude trainingsveld deels wordt afgegraven om ruimte te bieden voor meer sport- en beweegmogelijkheden en een terras aan de zonzijde van het clubgebouw.