‘Onze boeren’ thema bij Mo’j is Luusteren

EERBEEK/TWELLO – Het dialectprogramma Mo’j is Luusteren, dat te horen is bij de lokale omroepen van RTV Voorst en RTV Veluwezoom, heeft regelmatig een thema. Zaterdag 30 mei is het ‘Onze boeren’. De boeren staan twee uur in de belangstelling met gesprekken, muziek en voordrachten.

De samensteller van Mo’j is Luusteren heeft boer Henk Verheul uit Loenen uitgenodigd om over de actuele zaken in de boerenwereld te praten. Er zijn veel problemen die hij zal belichten. Verheul is raadslid bij de CDA-fractie in de gemeente Apeldoorn.

Tussendoor zijn liedjes te horen die over het boerenleven gaan. De rockgroep Normaal heeft vanaf het begin van haar bestaan veel boerenliedjes gemaakt, zoals De boer dat is un keerl en De boer is troef. Maar ook andere groepen en zangers bezingen de boeren: Fons Platenkamp zingt As de boer d’r niet was en de bekende Boertjes van Buuten zingen Bie mien op De boerderie.

In het tweede uur van de uitzending is er een voordracht met de belevenissen van Dika, Graads en Moo, de boerenfamilie van de Wierdense Revue. Weerman Mark Wolvenne geeft een weersvoorspelling voor de komende week. Zoals gebruikelijk wordt het programma afgesloten met het shantykwartiertje. Dit keer met zeemansliedjes van De Loo en Drostensingers onder leiding van Arend ter Horst.

Mo’j is Luusteren is zaterdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur rechtstreeks te beluisteren via de ether RTV Voorst (105.3 FM) en RTV Veluwe (107.5 FM) en via de kabelkrant, internet of Uitzending Gemist. Een herhaling is er op woensdag van 19.00 en 21.00 uur.