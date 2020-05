Online open dag Van Hall Larenstein

VELP – Voor iedereen die op zoek is naar een opleiding zet Van Hall Larenstein in Velp aanstaande donderdag 28 mei van 13.00 tot 17.00 uur zijn digitale deuren wijd open. Voor het eerst organiseert de hogeschool een online open dag. Iedereen is van harte welkom om via zijn of haar beeldscherm van alles te ontdekken over de opleidingen en live te chatten met studenten en docenten.

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat aankomend studenten vanwege de coronacrisis en de sociale restricties het moeilijker vinden om een studiekeuze te maken. Zij kunnen nu niet op hun toekomstige school kijken en ervaren hoe het er is. Ook blijkt dat ze geneigd zijn om later dan gebruikelijk hun definitieve keuze voor een vervolgstudie te maken. Redenen genoeg voor Van Hall Larenstein om laat in het schooljaar nog een online open dag te organiseren.

Op basis van ervaring met de ‘echte’ open dagen is online zo goed mogelijk voorzien in alles wat een aankomend student interesseert. Studenten vertellen hoe zij hun studie ervaren in filmpjes die ze thuis hebben opgenomen. Aankomend studenten kunnen virtueel de schoolgebouwen bekijken. Ook wordt er gebruik gemaakt van een drone om landgoed Larenstein te laten zien. ok de studentenverenigingen zijn present, want studeren is meer dan naar school gaan.

Tussen 15.00 en 17.00 uur zitten heel veel studenten, docenten en medewerkers van Van Hall Larenstein klaar om via live chat vragen te beantwoorden. Niet alleen over de opleidingen, maar ook over praktische zaken als toelating en inschrijving of over studiebegeleiding. Bij Van Hall Larenstein in Leeuwarden en Velp kun je terecht voor hbo-opleidingen op het gebied van dier, voeding, water, de groene leefomgeving en business. De school biedt naast vierjarige bacheloropleidingen ook opleidingen in deeltijd en tweejarige associate degrees aan.

Wie zich aanmeldt via www.hvhl.nl/studiekeuze/open dagen, ontvangt een link naar de online open dag en tips voor het inloggen.