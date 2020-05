Online Bevrijdingsfestival Brummen Eerbeek geslaagd

GEM. BRUMMEN – De eerste editie van het Brummens Bevrijdingsfestival, dat dinsdag 5 mei te zien was via internet, werd een groot succes. Maar liefst 13.000 mensen bekeken deze dag de livestream, waar verschillende lokale bands en artiesten te zien waren. Zij speelden in restaurants De Heideroos en de Vroolijke Frans, waar in verband met de coronamaatregelen zo min mogelijk mensen aanwezig waren. Dat is vreemd als je gewend bent contact te hebben met het publiek, maar de reacties die via internet binnenstroomden, maakten veel goed. Organisator Yannick Hilger kijkt meer dan tevreden terug op het digitale festival en laat alvast doorschemeren dat hij volgend jaar wil proberen een evenement mét publiek neer te zetten.

Foto: Daan Noordhuizen