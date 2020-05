Ondersteuning en cadeautje voor jonge mantelzorgers

GEM. BRUMMEN – Het is de week van de jonge mantelzorger, waarin kinderen centraal staan die opgroeien met een zieke ouder, broer, zus of ander gezinslid. De gemeente Brummen vraagt meer aandacht voor deze groep mantelzorgers.

Jonge mantelzorgers zijn kinderen en jongeren tot en met 24 jaar die opgroeien met een gezinslid dat chronisch ziek is of een beperking of een psychische aandoening heeft. Jonge mantelzorgers hebben zorgtaken en kunnen zich zorgen maken Deze situatie kan een grote impact hebben op hun leven.

Ook voor hen is deze coronatijd extra zwaar. Bijvoorbeeld omdat school, dagopvang of therapie zijn stopgezet. Het gebruikelijke dagritme is verstoord en de zorgen nemen toe. Even sporten om aan de situatie te ontsnappen kon lange tijd niet en ook nu nog maar in beperkte mate.

In de gemeente Brummen biedt het Knooppunt Mantelzorg ondersteuning aan mantelzorgers en dus ook aan deze specifieke jonge groep. Kinderen en jongeren kunnen terecht voor hulp bij het combineren van school met mantelzorg, vragen over hoe ze tijd kunnen maken om te sporten of zorgen over wie er voor hen zorgt. Ze kunnen ook bij het Knooppunt Mantelzorg terecht om gewoon even te praten en hun verhaal kwijt te kunnen.

Bij Knooppunt Mantelzorg werken twee mantelzorgconsulenten: Ellen Lammersen en Karin van Aalst. Zij komen graag met jonge mantelzorgers in contact om hun verhaal te horen en met ze mee te denken. Uiteraard zijn alle gesprekken vertrouwelijk.

Naast ondersteuning heeft de gemeente Brummen een cadeautje voor jonge mantelzorgers. Als zij zich aanmelden bij het Knooppunt Mantelzorg, krijgen zij een VVV-bon van 25 euro, waarmee ze iets leuks voor zichzelf uit kunnen doeken. Dit kan door in de maand juni een mail te sturen naar mantelzorg@welzijnbrummen.nl, met daarin naam, adres, leeftijd en e-mailadres. Iemand anders aanmelden kan ook, maar vraag dan toestemming voor het versturen van de gegevens.

Het Knooppunt Mantelzorg is op werkdagen tussen 9.00 en 14.00 uur bereikbaar via tel. 0575 – 561988 of mantelzorg@welzijnbrummen.nl.