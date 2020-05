Nominaties welkom voor Snappenburg de Vriesprijs

DOESBURG – Het is nog tot 1 juni mogelijk een pand te nomineren voor de Snappenburg de Vriesprijs. Deze prijs wordt sinds 1995 jaarlijks toegekend aan een pand uit de binnenstad van Doesburg waaraan bijzonder herstel is uitgevoerd.

De Snappenburg de Vriesprijs is in 1995 ingesteld door de Monumentenvereniging en wordt sindsdien jaarlijks toegekend aan een pand uit de binnenstad waaraan bijzonder herstel is uitgevoerd. De prijs wordt tijdens de Open Monumentendag, dit jaar op zaterdag 12 september, overhandigd aan de eigenaar van het winnende pand en bestaat uit een kleine bronzen plaquette voor de voorgevel, een oorkonde en gravure van oud Doesburg.

Er is wel een aantal criteria waaraan een pand moet voldoen om in aanraking te komen voor de prijs. Het object heeft tijd, geld en opoffering gevraagd. De resultaten zijn vanaf de openbare weg zichtbaar, of zijn toegankelijk voor publiek. De werkzaamheden zijn onverplicht verricht. De omvang van toevoegingen en / of verbeteringen doen niet ter zake. Het resultaat is verrassend en draagt bij aan de verrijking van de stad Doesburg. Het gaat om objecten die tussen juni 2019 en juni 2020 zijn gerealiseerd.

Iedereen die een pand weet dat voor een nominatie in aanmerking komt, kan dat met onderbouwing van de voordracht opgeven aan het bestuur van de Monumentenvereniging, liefst vua info@monumentenverenigingdoesburg.nl of schriftelijk bij secretaris Paul le Blanc, Gasthuisstraat 6, 6981 CS Doesburg.

Een jury, bestaande uit drie bestuursleden van de Monumentenvereniging, kiest uit de nominaties een pand voor de Snappenburg de Vries-prijs.