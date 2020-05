Nieuwe uitgave De Geiten Pers: Het Geheime Luik

BRUMMEN – Menno Tamminga schreef een nieuwe uitgave van de Brummense uitgeverij De Geiten Pers. Het is getiteld Het Geheime Luik. 876 dagen onderduik in Brummen en vertelt het waargebeurde verhaal van een Joodse familie die in Zutphen en Brummen moest onderduiken.

Journalist en redacteur Menno Tamminga is onder meer bekend van zijn economische columns in de NRC. Hij woont in Zutphen en is zeer geïnteresseerd in de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Tamminga dook in de Zutphense archieven en stuitte op het verhaal van de Joodse broer en zus Frits en Henriëtte Elzas, die bijna drie jaar ondergedoken zaten in Brummen. Hij bewerkte het verhaal voor Het Geheime Luik, de veertigste uitgave van De Geiten Pers. Van de familie kreeg hij twee foto’s ter beschikking.

Een feestelijke presentatie van het boek is uitgesteld. Het Geheime Luik is al wel te koop via www.degeitenpers.nl. en bij verschillende boekwinkels in de regio. Tamminga heeft zijn honorarium bestemd voor de Stolpersteine Stichting Zutphen.

Het boekje is de 40ste uitgave van De Geiten Pers. De Geiten Pers is een literaire uitgeverij van lokale verhalen over Brummen en Eerbeek, geschreven door professionele, vaak landelijk bekende schrijvers. Het gaat om bibliofiele publicaties, die met zorg worden uitgegeven in een eenmalige oplage van dit keer 500 exemplaren.

De reeks boekjes van De Geiten Pers bevat nu 40 publicaties, deels nog verkrijgbaar via de website www.geitenpers.nl, bij de bibliotheken in Brummen, Eerbeek en Twello en bij een groot aantal boekwinkels door het hele land.

Foto: Frits en Henriëtte Elzas