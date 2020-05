Nieuwe trainingspakken voor jeugdleden De Sperwer

HUMMELO – Alle jeugdleden van Gymnastiekvereniging De Sperwer uit Hoog-Keppel hebben nieuwe trainingspakken ontvangen. Dankzij hoofdsponsor Garvo zijn alle 85 jeugdleden van de gymnastiekvereniging tijdens hun eerste les in de buitenlucht in het nieuw gestoken.

Sporthal Hessenhal in Hoog-Keppel is de vaste trainingslocatie van De Sperwer. Maar toen eind april het bericht kwam dat sporten voor kinderen tot 12 jaar uitsluitend in de buitenlucht weer werd toegestaan, zocht het bestuur van De Sperwer naar een verantwoorde alternatieve trainingslocatie. De zonneweide van buitenbad Hessenbad is voorlopig het nieuwe oefenterrein voor alle freerunners en de speelplaats rondom basisschool de Woordhof in Hummelo voldoet aan de voorwaarden om alle streetdancers en turnsters veilig te laten trainen.

Tijdens hun eerste training ontvingen de jeugdleden daar hun nieuwe trainingspakken uit handen van Herman en Henkjan Garretsen, eigenaren van diervoederfabrikant Garvo uit Drempt. Henkjan sprak de kinderen toe voordat hij de pakken overhandigde: “We zijn erg blij dat jullie weer mogen sporten. Als hoofdsponsor geven we deze trainingspakken die jullie voor de training en tijdens wedstrijden kunnen dragen. Mijn opa was 40 jaar penningmeester van de vereniging en is inmiddels erelid dus onze familie draagt De Sperwer een warm hart toe. Heel veel plezier met het uitoefenen van jullie sport.”

Jeugdlid Silke Tankink overhandigde vervolgens een bloemetje aan Herman en Henkjan Garretsen (links op de foto) en het bestuur dankte de heren voor hun gulle gebaar.

www.de-sperwer.nl