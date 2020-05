Nieuwe Biljoenbad in Velp krijgt vorm

VELP – Begin maart is aan de Gruttostraat in Velp begonnen met het Biljoenbad. Inmiddels krijgt het nieuwe zwembad al duidelijk vorm. Het Biljoenbad krijgt niet alleen een gewoon zwembad, maar ook peuter- en kleuterbad en een doelgroepenbad. Dit bad krijgt een beweegbare bodem en warm water, waardoor het geschikt is voor veel verschillende activiteiten en doelgroepen. Denk aan ouderen, jonge kinderen, revaliderenden en cliënten van fysiotherapeuten. De gemeente Rheden hoopt dat nieuwe zwembad eind dit jaar in gebruik kan worden genomen. Dit najaar wordt met omwonenden een ontwerp gemaakt voor een sport- en spelvoorziening naast het bad, zoals een sportveld met mogelijk wat toestellen, een tafeltennistafel en groen.