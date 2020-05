Nieuw boek ‘Kijk Jan Mankes’ is een ode aan Eerbeekse kunstenaar

EERBEEK – ‘Kijk Jan Mankes’ is een rijk geïllustreerd boek over de beroemde kunstschilder en graficus uit Eerbeek. Het boek verscheen onlangs bij GelderBoek Uitgevers in Zutphen en is tot stand gekomen in samenwerking met Stichting 100 jaar Jan Mankes.

‘Kijk Jan Mankes’ is een ode aan de kunstenaar die na een productief, maar kort leven in 1920 te Eerbeek overleed. Zijn directe omgeving was voor hem een belangrijke inspiratiebron: de natuur, het weidse landschap, zijn naasten, maar vooral dieren vormen het onderwerp van zijn schilderijen, tekeningen en prenten. Zijn ‘Jonge, witte geit’ is alom bekend, evenals de prenten van uilen, valkjes, kraaien en lijsters.

Het hart van dit boek wordt gevormd door kleurrijke afbeeldingen van Mankes’ mooiste schilderijen. Veertien bekende schrijvers en kunstkenners schreven bij hun favoriete kunstwerk een verhaal of een persoonlijke impressie. Onder anderen Charlotte Caspers, Sjarel Ex, Hans Dorrestijn, Lydia Rood, Rob Møhlmann, Henk Helmantel en Bas Steman leverden een bijdrage. Daarnaast schreven Marguerite Tuijn en Gerd Renshof een uitgebreide inleiding over Jan Mankes tijdens zijn vruchtbare Eerbeekse periode en over zijn eigenzinnige schildertechniek.

‘Kijk Jan Mankes’ is een uitgave van GelderBoek Uitgevers. Het heeft ISBN 978 94 92588 04 3.