Nieuw bestuur aan de slag met Posbankloop 2021

VELP – De Posbankloop is voor vele hardloper uit de regio vaste prik op de laatste zondag van september. Dit jaar moet het evenement echter worden afgeblazen. “We kunnen niet instaan voor de gezondheid van de deelnemers, toeschouwers en vrijwilligers. En dat staat voorop”, zegt Tjebbe Vugts, de nieuwe voorzitter van de Posbankloop. “Het organiseren van evenementen zoals we dat gewend waren is op dit moment niet mogelijk.”

De organisatie van de Posbankloop gaat er vanuit de 26e editie van de Posbankloop te kunnen houden op zondag 26 september. Tjebbe Vugts: “We hopen dat we er samen met de vele enthousiaste vrijwilligers, trouwe sponsoren, toeschouwers en natuurlijk onze deelnemers dan weer een onvergetelijke dag van kunnen maken.”

Per 1 april is het bestuur van de Posbankloop veranderd. Ron König heeft als bestuurslid en voorzitter van de Posbankloop afscheid genomen. In de afgelopen jaren is de Posbankloop ingrijpend gewijzigd. Het parcours van de 15 km is om veiligheidsredenen verlegd. Ook de organisatie van het evenement is gewijzigd. “De 25e editie van de Posbankloop ligt achter ons en dat is een mooi moment om afscheid te nemen. Ik heb in de afgelopen jaren met veel plezier leidinggegeven aan de Posbankloop. Ik heb er alle vertrouwen in dat ondanks de coronacrisis dit bestuur de ingezette koers verder gaat uitbouwen”, aldus König.

Tjebbe Vugts, oud-wethouder Sport van de gemeente Rheden, heeft het stokje van Ron König overgenomen als voorzitter. Sandra de Jonge uit Rozendaal, meermalen winnares van de Posbankloop op zowel de 6 en 15 kilometer, heeft de rol van secretaris en coördinator van de Posbankloop. Alex Mulders blijft als penningmeester actief en maakt daarmee het bestuur compleet.