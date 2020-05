Niet-leden tot 18 jaar mogen meetrainen bij HC ‘03

DREMPT – Sinds eind april mogen kinderen tot en met 12 jaar en jeugd van 13 tot en met 18 jaar onder begeleiding weer samen sporten in de buitenlucht. Om zoveel mogelijk kinderen en jongeren de kans te geven mee te doen, riep de regering sportverenigingen op ook niet-leden te verwelkomen. Voetbalvereniging HC’03 uit Drempt biedt kinderen die hiervoor belangstelling hebben deze mogelijkheid.

Eind april werd een aantal maatregelen versoepeld, met name om kinderen de ruimte te geven om buiten te sporten. Het is daarbij de bedoeling dat zoveel mogelijk kinderen en jongeren de kans krijgen mee te doen, dus ook niet-leden van een vereniging. Nu binnenlocaties nog gesloten zijn, is het echter niet voor alle kinderen mogelijk hun sport weer op te pakken. Daarom verwelkomt voetbalvereniging HC ’03 uit Drempt ook niet-leden tot en met 18 jaar om mee te doen met de trainingen.

Anke Goossens, bestuurslid Jeugd bij HC ’03: “Omdat bewegen, gezond blijven en je fit voelen goed is voor alle kinderen bieden we onze trainingen ook aan voor niet-leden. Officiële wedstrijden zijn verboden, ouders mogen niet blijven kijken en de kinderen kunnen hier geen gebruik maken van de kleedkamers en douches, maar samen sporten mag gelukkig wel. Dus ben je nog geen 18 jaar en wil je graag meetrainen bij onze vereniging? Meld je dan bij ons aan. Sporten is gezond en we bieden alle kinderen graag de kans om in beweging te blijven.”

www.hc-03.nl