Muzikanten Nieuw Leven Angerlo oefenen thuis door

ANGERLO – Rond deze tijd had Harmonie Nieuw Leven uit Angerlo een jubileumconcert willen geven. De honderdjarige muziekvereniging spelen op Huize Bingerden. Dat dit feestje niet door kan gaan, wil niet zeggen dat de muzikanten nu stilzitten.

Neem Ton van de Heuveling. Hij is al jarenlang klarinettist en kwam speciaal voor het jubileumjaar weer bij Nieuw Leven spelen. Met zijn vele jaren ervaring is hij een welkome aanvulling op de groep muzikanten. Helaas zit samen spelen er al een poosje niet meer in. “Wat ik vooral mis, is het samenzijn met andere muzikanten, het repeteren om gezamenlijk tot een mooi concert te komen. Ik ben dan altijd toch wel wat gespannen hoe het concert verloopt. Enkele belangrijke optredens zijn dus niet doorgegaan, waaronder ons gezamenlijke concert met Gregorius uit Giesbeek. We zouden ook met Nieuw Leven een nieuwe mars spelen, die dan voor het eerst uitgebracht zou worden.”

Toch maakt Ton er het beste van, net als zijn collega-muzikanten. “Nu alles stil ligt, hebben we gelukkig de app van Nieuw Leven. We houden elkaar op de hoogte en sturen we elkaar, aangespoord door de muziektheorie van dirigent Ruud, stukken toe wat we zoal oefenen. Op het verzoek om tijdens Koningsdag het Wilhelmus te spelen heb ik ook meegedaan. Vanuit mijn tuin heb ik dit op klarinet gedaan en het aangevuld met het spelen van Lang zal hij leven. De hele buurt kon meegenieten.”

Ondertussen zorgt Ton ervoor dat hij zijn vaardigheden op peil houdt. “Ik denk dat we nog wel een aantal maanden in deze situatie blijven zitten en zal dan al mijn studieboeken wel hebben doorgespeeld. Gezien mijn leeftijd moet ik wel ieder dag oefenen. Je moet je ademhalingstechniek bijhouden en de vingers beginnen wat minder soepel te worden. Oefening baart kunst en iedere dag een tijdje blazen is beter dan eens per week wat langer.”

Hij maakt er het beste van, maar van Ton mag deze tijd gauw voorbij zijn. “Het samen blazen, het samen pauze houden en vooral de derde helft mis ik toch wel. Maar ook de samenwerking met je medemuzikanten en de dirigent.”

Nieuw Leven hoopt zo snel mogelijk weer te kunnen gaan spelen. Gelukkig zijn er voor de vereniging ook kleine lichtpuntjes in deze tijd. Zo helpt de Rabobank met een substantieel bedrag uit het Coöperatief Fonds, waar Nieuw Leven heel dankbaar voor is. “Het blijft een bijzondere tijd, maar gelukkig is er muziek die ons erdoorheen helpt”, aldus Nieuw Leven.