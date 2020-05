Muzikale ontmoetingen in de achtertuin

GEM. BRUMMEN – Een vrolijke noot èn een persoonlijk muzikaal contactmoment voor ouderen die door corona geen gebruik kunnen maken van dagbesteding. Dat is wat therapeutisch harpsite Lies Joosten uit Leuvenheim voor ogen heeft. Zo verzorgt, samen met Stichting Welzijn Brummen, muzikale ontmoetingen voor ouderen in de eigen achtertuin.

“Woorden zijn niet altijd nodig. Met aandacht gespeelde muziek raakt mensen op een diepe manier. De trilling van de zachte klanken van de harp voelen als een warme omhelzing.” Haar ervaring is dat deze persoonlijke muzikale ontmoeting als een bijzonder en waardevol moment van aandacht wordt ervaren.

Om de muzikale ontmoetingen voor ouderen mogelijk te maken, hebben Lies Joosten en Stichting Welzijn Brummen de handen ineen geslagen. Dankzij een subsidie van de Provincie Gelderland worden deze achtertuin concerten de komende tijd gerealiseerd.

Marijte Bolt (SWB) coördineert het project en zal verschillende organisaties voor dagbesteding in de gemeente Brummen benaderen, zodat zij dit muzikale cadeau kunnen aanbieden aan mensen die daar behoefte aan hebben. Marijte is bereikbaar via tel. 0575-561988 of m.bolt@welzijnbrummen.nl.