Mooie cheque voor dierentehuis dankzij crowdfunding

VELP – Bij een inbraak in het Dierentehuis Arnhem e.o. in Velp zijn in de nacht van vrijdag 1 op zaterdag 2 mei twee kluizen en contant geld gestolen. Om het asiel te helpen, startte Bas Kaptein een crowdfundingsactie. Er werd een bedrag van maar liefst 5.367 euro ingezameld.

Dit bedrag heeft Bas Kaptein (rechts op de foto) binnen een week bij elkaar te krijgen. Maar liefst 321 donateurs deden een financiële bijdrage om het getroffen dierentehuis er weer bovenop te helpen. Niet alleen via de website, ook aan de poort van het asiel werd ruimhartig gegeven. Kaptein had niet durven dromen van dit resultaat. “De vele positieve en liefdevolle reacties zijn hartverwarmend, vooral voor de vrijwilligers van het asiel die daar dag en nacht klaarstaan.” Het doet Kaptein goed dat er mensen zijn die naar de vrijwilligers en dieren omkijken.

Wat het dierentehuis met het opgehaalde bedrag gaat doen, is nog niet bekend. Een financiële bijdrage en vrijwillige hulp is overigens altijd welkom.